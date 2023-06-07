إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلاف على اللهو بمدينة نصر

أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلاف على اللهو بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (شقيقين - مقيمان بدائرة القسم "مصابان بجروح") ، طـرف ثان: (5 أشخاص- مقيمين بمحافظة الفيوم "بينهم إثنين مصابان") ، تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحد أفراد الطرف الثانى (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار).

وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم بسبب اللهو تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب، وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى فى الهواء من السلاح المضبوط بحوزته نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



