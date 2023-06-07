وصول 2500 رأس عجول حية لميناء سفاجا البحري استعدادًا لعيد الأضحى

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، استقبال ميناء سفاجا اليوم أول شحنات الحيوانات الحية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك على متن السفينة ABU YASSER II وعليها 2500 رأس ماشية بوزن 850 قادمة من جيبوتي لصالح هيئة السلع التموينية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الجهات المختصة بالميناء تتخذ اللازم نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخولها الميناء، ويتم حجرها بحجر بيطري سفاجا لإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق.

وأضاف المركز الإعلامي أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 692 شاحنة و130 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 350 شاحنة و115 سيارة و2500 رأس ماشية، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 342 شاحنة و15 سيارة.

ويستقبل الميناء السفينتين أمل والحرية 2، بينما تغادر السفينتان الحرية 1 وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون إكسبريس والقاهرة وغادرت السفينتان أمل والقاهرة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2200 طن بضائع و205 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين آيلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول / سفر) لثلاث سفن وهي آيلة، سينا وبريدج.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2300 راكب بموانيها.