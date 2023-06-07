الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب 5 أعضاء غير دائمين بمجلس الأمن

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم خمسة أعضاء جدد لشغل مقاعد غير دائمة بمجلس الأمن الدولي في الفترة بين 1 يناير 2024 وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2025.

وهنأ رئيس الجمعية العامة تشابا كوروشي دول الجزائر، غيانا، جمهورية كوريا، سيراليون وسلوفانيا على انتخابها للانضمام للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي.

وكانت نتيجة التصويت:

الجزائر: 184 صوتا، وغيانا: 191، جمهورية كوريا 180، سيراليون 188، سلوفانيا 153.

تُخصص المقاعد غير الدائمة بمجلس الأمن لمناطق العالم الإقليمية. والمقاعد التي تم انتخاب أعضائها هذا العام هي:

مقعدان للمجموعة الأفريقية. تشغلهما في الوقت الراهن الغابون وغانا اللتان تنتهي عضويتهما في المجلس آخر العام الحالي.

مقعد لمجموعة دول آسيا وبلدان المحيط الهادئ، الذي تشغله حاليا دولة الإمارات العربية المتحدة.

مقعد لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي، وتشغله البرازيل.

ومقعد لمجموعة دول أوروبا الشرقية والذي تشغله ألبانيا.

وقد جرى التصويت في قاعة الجمعية العامة لاختيار خمسة أعضاء من بين 6 دول هي: الجزائر، بيلاروس، غايانا، جمهورية كوريا، سيراليون وسلوفانيا.

وطابق عدد الدول المرشحة، المقاعد المخصصة لكل مجموعة إقليمية فيما عدا مجموعة دول أوروبا الشرقية التي تنافست فيها دولتان (بيلاروس وسلوفانيا) على مقعد المجموعة.

ويتكون مجلس الأمن الدولي من 15 عضوا، منهم عشرة غير دائمي العضوية يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة التي تمثل جميع الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة.

الأعضاء الخمسة الآخرون دائمو العضوية في المجلس هم: المملكة المتحدة، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا وروسيا.