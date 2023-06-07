تعرف على حظك في الأبراج اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

سيكون هذا ليوم مناسبا لتنفيذ أي مشروع وللقيام ببعض الاستثمارات، والتدقيق في أعمالك وتجنب الأخطاء. إذا كانت العلاقة تتطلب منك مجازفة ما أو تضعك أمام مخاطر معينة، فالفلك ينصحك الفلك بتجنب المتاعب. اهتم بوضعك الصحي.

برج الثور

تساعد اليوم العادات والتقاليد العائلية على أن تمتلك أشياء معينة في المنزل. يجب أن تكف عن الحديث عن مطالبك الشخصية حتى يستعد أفراد أسرتك لتلبيتها. تذكر أن الاتصال الناجح بين الأشخاص يعتمد على الإصغاء والانتباه وأن تراعي شعور من حولك.

برج الجوزاء

قد تجد نفسك أحيانا أمام معطيات مربكة أو ربما تحزنك بعض التطورات فحاول ألا تتوقّف عند لحظات كهذه فترات طويلة. الاهتمام الذي يوفره لك الشريك يساعدك كثيرا لتستعيد عافيتك، وذلك سيعد دينا عليك أن تفيه في الوقت المناسب.

برج السرطان

قد تحدث اليوم تغييرات إيجابية تبشر بمستقبل مشرق، إلا أن الفلك يحذر من التطرف والانفعالات. قد تؤدي العلاقات العاطفية دورا فعالا ومؤثرا على عملك، وربما تعبّر عن نفسك بطريقة لافتة. تقرر العيش بفرح وسعادة.

برج الأسد

المنافسة قوية اليوم في العمل فكن مستعدا لأن الجميع يسعى للحصول على المركز الأول. لن تسجلوا جميعا نقاطا متساوية فحاول أن تكون صاحب النقاط الأعلى حتى تحصل على أفضل مستوى. لا تعمل بسرعة كبيرة في البداية لئلا تفقد كل طاقتك بل اعمل بهدوء وبتركيز.

برج العذراء

تبدأ بالتخطيط لمشاريع مقبلة، فتسير الأمور كما أنت متوقّع لها، لا شيء في الأفق يدل على ضربات قاسية، لكن بالمقابل لا مؤشر يدل على مفاجآت ضخمة وجيدة تتلقاها. تقلق بسبب تغير الحبيب معك خلال هذه الفترة. لا تتجاهل نصائحه لك واستمع منه. استمتع بوقتك قدر الإمكان واستفد من كل لحظة فرح لتتناسى الضغوط عليك.

برج الميزان

تشعر اليوم أنك غير آمن وتشعر أن أي شخص يتحدث معك يهاجمك. الإصرار على التعامل مع أي قضية بطريقة موضوعية من أبسط الطرق للشعور بالأمان والطمأنينة. على الرغم من أن الآخرين يشعرون بالسعادة ومزاجهم معتدل إلا انك تفقد لذة الحديث معهم.

برج العقرب

تضع برنامجا وخطة جديدة للعمل على أمل أن يتحسن الوضع المهني قدر الإمكان. لا تكن متكبرا وتواضع أمام الحبيب. قد تشعر بالتعب بسبب تقلبات مزاجك. تتراجع بعض الشيء عن قرار اتخذته بشأن وضعك الصحي.

برج القوس

قد تجد نفسك أحيانا أمام معطيات مربكة أو ربما تحزنك بعض التطورات فحاول ألا تتوقّف عند لحظات كهذه فترات طويلة. الاهتمام الذي يوفره لك الشريك يساعدك كثيرا لتستعيد عافيتك، وذلك سيعد دينا عليك تفيه في الوقت المناسب.

برج الجدي

تتحكم بانفعالاتك وردات فعلك مما يجنبك التوتر الداخلي الذي يضر بصحتك ويؤثّر مباشرة على جهازك الهضمي. تعمل على استغلال قدرتك وخبراتك في التواصل مع الآخرين حيث تمكنك هذه الخبرات من دعم نفوذك المهني وفرض آرائك وأفكارك على جميع المستويات.

برج الدلو

أنت تناضل اليوم من أجل كبح جماح حماستك، ولكن قد تسيء بدون قصد إلى شخص ما إذا لم تحقق ما تسعى إليه. هذا ليس الوقت المناسب للتعبير عن رغباتك. بدلا من التركيز على ما تريده الآن، ننصحك بقبول الظروف والأوضاع الحالية كما هي. سيدعم الآخرون أحلامك وأفكارك إذا تعاملت بجدية.

برج الحوت

كن مستعدا اليوم لتنفيذ أحلامك على أرض الواقع. النجاح غايتك اليوم فحاول أن تحققه. كل شيء يحتاج إلى بذل جهود كبيرة فلا داع للتكاسل. تتلقى في المساء بعض المكالمات والخطابات السارة، ولكن ربما تنشغل بما فيها من أخبار جديدة.