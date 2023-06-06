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الثلاثاء 06 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعرف على طريقة استلاف رصيد لشحن العداد مسبق الدفع

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
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عادة ما ينتهي الشحن الموجود في عداد الكهرباء بشكل مفاجئ، والتي قد تكون في أوقات غير مناسبة بالنسبة للكثيرين، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن طرق أخرى أو بديلة للشحن حتى تتمكن من إنقاذهم لحين شحن عداد الكهرباء مرة أخرى.

فقد أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خدمة جديدة تمكن عملاء “العدادات مسبقة الدفع” من شحن العداد لمدة معينة، وهي خدمة استلاف رصيد من الشركة لمدة 48 ساعة. 

وتوضح "البوابة نيوز" للمستهلكين طريقة استلاف الرصيد، التى تتاح للعدادات مسبوقة الدفع التى تنتج من يناير 2019 وحتى الآن، وهي كالتالى:

  • وضع الكارت بشكل مقلوب في العداد مرة أخرى ليتم الاستلاف وذلك لمهلة لا تزيد عن 48 ساعة فقط.
  • تمكن هذه الطريقة المواطنين من استلاف رصيد من شركة توزيع الكهرباء لمدة 48 ساعة ويتم خصم قيمة الاستهلاك عند شحن الرصيد مرة أخرى.
وزارة الكهرباء استلاف رصيد شركة توزيع الكهرباء