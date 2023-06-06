تعرف على طريقة استلاف رصيد لشحن العداد مسبق الدفع

عادة ما ينتهي الشحن الموجود في عداد الكهرباء بشكل مفاجئ، والتي قد تكون في أوقات غير مناسبة بالنسبة للكثيرين، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن طرق أخرى أو بديلة للشحن حتى تتمكن من إنقاذهم لحين شحن عداد الكهرباء مرة أخرى.

فقد أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خدمة جديدة تمكن عملاء “العدادات مسبقة الدفع” من شحن العداد لمدة معينة، وهي خدمة استلاف رصيد من الشركة لمدة 48 ساعة.

وتوضح "البوابة نيوز" للمستهلكين طريقة استلاف الرصيد، التى تتاح للعدادات مسبوقة الدفع التى تنتج من يناير 2019 وحتى الآن، وهي كالتالى: