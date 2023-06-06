الفن التشكيلى صاحب الصوت الأعلى فى جوائز الدولة 2023

الفن التشكيلي كان له الصوت الأعلى فى جوائز الدولة، وعلى ما يبدو أن الدولة قررت أن تضع الفن التشكيلى نصب أعينها، فبدأ هذا الفن المهمل فى الظهور على ساحة جوائز الدولة مرة أخرى، التى اعتبرها الفنانون انتصارًا لهذا النوع من الفن.

وبدا الحضور بشكل لافت للفنانين التشكيليين، منذ أن بدأت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اعتماد قائمة أسماء الحاصلين على جوائز الدولة، وذلك باجتماع المجلس الأعلى للثقافة التاسع والستين، المُخصص للتصويت على منح جوائز الدولة، بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس.

وأكدت وزيرة الثقافة انه يتم ترشيح الشخصيات لجائزة النيل من الجهات المختلفة مثل اكاديمية الفنون والجامعات والمؤسسات الثقافية.

حيث حصل الفنان عبد السلام عيد، أستاذ متفرغ بقسم التصوير الجداري كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، على جائزة النيل للمبدعين المصريين في مجال الفنون.

وأعرب «عيد» عن سعادته البالغة بعد الفوز بجائزة النيل، مؤكدًا ان مصر دائمًا حنونة وعطاءها متواصل لمبدعيها وفنانيها.

فيما قال الدكتور جمال الخشن، الفائز بجائزة الدولة التشجيعية، فى مجال «كتاب الفنان» عن كتاب «فصل الجحيم»، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إن فوزه أعطاه دافعًا كبيرًا للإبداع، معربا عن سعادتة وفخره بهذا الفوز

وأكد انه لم يتوقع الفوز، وان التكريم حين يأتى من مصر يصبح له حيثيه كبيرة جدا، ويعطى دافع كبير، موضحا انه أول تكريم حصل عليه من بلده من خلال وزارة الثقافة، مضيفا أنه سوف يسعى جاهدا للحصول على العديد من جوائز الدولة.

بينما نشر الفنان التشكيلى العراقى ضياء العزاوي، الفائز بجائزة النيل للمبدعين العرب، عبر حسابه الشخصى على موقع الصور «انستجرام»: فاز ضياء العزاوي بجائزة النيل لعام 2023 للمبدعين العرب، وتعد هذه الجائزة من أعلى الجوائز التي تمنحها الدولة المصرية، وتم تأسيسها عام 1999.

وجاءت جائزة الدولة للتفوق فى الفنون 2023 من نصيب الفنان فتحي عفيفي، والذى اعرب عن سعادته قائلا: «الأجمل أنها من بلدى»، مشيرًا إلى أنها ثاني جائزة يحصل عليها في حياته بعد حصوله علي جائزة دولية عام 1997.

فيما قال الفنان الدكتورمحمد سمير الجندى، مصمم الخزف، و الفائز بجائزة الدولة التشجيعية فى مجال الفنون، عن عملة الفنى «الحب»، إن الجائزة جاءت لتكلل مجهوده وتعبه، مضيفًا انه سعى لهذة الجائزة لذلك فانه سعيد جدا بهذة الخطوة.

وفور الاعلان عن الفائزين تقدم الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية بخالص التهاني للفنانين الفائزين وذلك عبر بيان رسمى، قائلا: «اتقدم بخالص التهانى لكل من: الفنان القدير الدكتور عبد السلام عيد لفوزه بجائزة النيل في مجال الفنون، والفنان فتحي عفيفي لفوزه بجائزة الدولة للتفوق في مجال الفنون، والفنان الدكتور محمد سمير محمد محمد الجندي لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية في مجال الخزف، والفنان الدكتور جمال الدين أحمد جمال الدين الخشن لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية في مجال كتاب الفنان، متمنياً لهم دوام التوفيق والتألق ومواصلة الإبداع».

انتصار الفن التشكيلى

ولم تجعل نقيبة التشكيليين الدكتورة صفيه القباني، الفرصة تفوت لتهنئة الفائزين، حيث أعربت عن سعادتها بفوز الفنانين التشكيليين بجوائز الدولة مصريين وعرب، مضيفة أنهم يستحقون الفوز عن جدارة، والتى اعتبرت فوزهم انتصارًا للفن التشكيلى، ويؤكد تقدير مثقفى مصر.

الفنان جمال الخشن

الفنان محمد سمير الجندي

صفية القباني نقيب التشكيليين

الفنان فتحي عفيفي