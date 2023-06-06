طرق وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو 2023 "أون لاين"

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خدمة الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين في إطار خطة القطاع للتحول الرقمى.

وتستعرض “البوابة نيوز” طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو 2023 أون لاين خلال الخطوات التالية:

أولا: الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء

1- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الرابط التالي:

HTTP://WWW.MOEE.GOV.EG/TEST_NEW/HOME.ASPX

2- اضغط على قسم الخدمات.

3- اضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

4- كتابة البيانات الخاصة بالمشترك للتأكد منها الاسم بالكامل - المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقما- رقم العداد المكون من 10 أرقام.

5- راجع البيانات جيدًا واضغط على زر الاستعلام.

ثانيا: المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

وفي نفس السياق يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وذلك من خلال هذا الرابط:

HTTPS://ESERVICES.EEHC.GOV.EG/

1- واختار منه أيقونة استعلم عن الفواتير.

2- ثم اضغط على طلب جديد، وسجل الدخول.

3- بعد ذلك ادخل الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

4- أخيرًا اضغط على استعلام وسوف تظهر لك قيمة الفاتورة ويمكن أن تسددها للمحصل أو في الشركة او عن طريق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو بطرق الدفع الإلكتروني المختلفة.

ثالثا: مواقع شركات التوزيع والاستعلام عن الفواتير من خلال الرابط التالي

وهناك طريقة أخرى للاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بشركات توزيع الكهرباء التسع وهم كالتالي:

1- شركة مصر العليا، وتضم محافظات «سوهاج وقنا والأقصر وأسوان» ويتم الاستعلام من خلال الرابط التالي:

HTTPS://UEEDC.COM/AUTOCODE

2- شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وتضم محافظات «الفيوم وبني سويف والمنيا والوادي الجديد» ويتم الاستعلام عن الفواتير من خلال هذا الرابط:

HTTP://WWW.MEEDCO.GOV.EG/FATWRA1.ASPX

3- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء وتضم «مدينة السادات والقرى التابعة لها، مركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية، مرسى مطروح بعد الكيلو 66 طريق الإسكندرية، محافظة البحيرة» ويتم الاستعلام عن فواتير الكهرباء من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

4- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والتي تضم محافظات «الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ» ويتم الاستعلام عن طريق الرابط التالي:

HTTP://WWW.NDEDCO.GOV.EG/BILLQUERY.ASPX

5- شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء، وتضم «محافظة الإسكندرية وحتى الكيلو 66 طريق الإسكندرية / مطروح»

HTTPS://ELECTRIC.AHRAM.ORG.EG/ALEX/

6- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وتضم مناطق «أحياء شبرا، الساحل، روض الفرج، الزيتون، الشرابية، حدائق القبة، الزاوية الحمراء، مصر الجديدة، النزهة، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، عين شمس، السلام، الوايلى، باب الشعرية، مدينة العبور، مدينة القاهرة الجديدة، جزء من محافظة القليوبية "شرق شبرا الخيمة، غرب شبرا الخيمة، الخانكة، مدينة القناطر الخيرية» ويتم الاستعلام عن الفواتير من خلال هذا الرابط:

HTTPS://NCEDC.GOV.EG/HOME/INVOICE

7- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ويضم نطاقها الجغرافي أحياء «عابدين، غرب القاهرة، وسط القاهرة، منشية ناصر، الموسكى، التبين، حلوان، 15 مايو، المعادى، البساتين ودار السلام، السيدة زينب، مصر القديمة، الخليفة والمقطم، الجيزة العجوزة، الدقى، الهرم، بولاق، العمرانية، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، مدينة 6 أكتوبر، مدينة الشيخ زايد، مراكز ريف الجيزة» ويتم الاستعلام عن الفواتير الشهرية من خلال الرابط التالي:

HTTPS://SCEDC.GOV.EG/SECURITY/LOGINCUSTOMER.ASPX

8- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ويضم نطاقها الجغرافي محافظات القليوبية (ما عدا امتداد القاهرة الكبرى)، المنوفية (ما عدا مدينة السادات والقرى التابعة لها ومركز الخطاطبة) الغربية ويتم الاستعلام عن الفواتير الشهرية من خلال هذا الرابط:

HTTPS://SDEDC.GOV.EG/AR/FATORA.