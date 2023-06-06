الجريمة والعقاب.. السجن المشدد عقوبة المتهم بقتل صديقه في مشاجرة بعين شمس

الغدر حينما يفاجئك من أقرب الناس إليك لا يمكن توقعه تلك المقولة كانت هي الشاهد على جريمة القتل التي دارت أحداثها في منطقة عين شمس بالقاهرة عندما لقي شاب مصرعه، ويدعى "مجدي" في العقد الرابعة من العمر علي يد عاطل بسلاح أبيض مطواة في مشاجرة نشبت بينهما عقب وصلة مزاح، بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وكانت استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية لاعترافات عاطل قتل شاب في مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة ب منطقة عين شمس.

وقال المتهم: إن وصلة مزاح كانت بينه وبين المجني عليه إلا أنها قد وصلت إلى حد السب الذي لم يتقبله.

وأضاف المتهم: إن المجني عليه استمر في مزاحه فنشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة استخدم فيها سلاح أبيض ثم تعدي به على الثاني وطعنه في صدره فأسقطه غارقا في دمائه.

وكان قسم شرطة عين شمس تلقى إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب مصابا بطعنة نافذة في القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى. وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى“ مجدي. م”، في العقد الرابع من عمره، مصاب بطعنة نافذة في القلب من سلاح أبيض، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة. وبإجراء التحريات تبين أن عاطل وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما، وأنهما تشاجرا معا بسبب الخلافات فقام على أثرها المتهم بطعنة المجني عليه، وفر هاربا

وفي ذلك السياق قال المستشار القانوني، أيمن محفوظ بأن الأفكار السوداء المترسخة في عقول الكثير من الشباب هذه الأيام هي أن يكون العنف هو أول الحلول التي تداعب أفكارهم وان من المنطقي للتفكير الشخص السوي أن يكون العنف آخر الحلول.

وأضاف محفوظ "البوابة نيوز" دراما العنف هي المتهم الأول الذي تصور المجرم حامل السلاح بأنه بطل وصاحب وجاهه اجتماعية بل في أغلب الأحيان يحقق الثروة والمجد من خلال البلطجة فترسخ في عقول الشباب أفكار العنف هي السبيل لتحقيق الأحلام.

وقاتل صديقه صاحب تلك الواقعة يقع تحت نص المادة 236 عقوبات والتي بمقتضاها ارتكب الجاني جريمة الضرب ولكن النتيجة الإجرامية تعدت الغرض الذي قصده بوفاة الضحية بجرح أو ضرب أحدا عمدا ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من 3 إلى 7 سنوات.

وأشار إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن. وأيضا ارتكب الجاني جريمة إحراز سلاح أبيض دون تراخيص أو ضروره مهنية

وأوضح، طبقا القانون رقم ٣٩٤ لسنه ١٩٥٦ بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2019، حيث وضع عقوبة لحيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء الحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور والغرامة، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم طبقا لنص المادة 32 عقوبات حيث سيتم نسخ صوره من الأوراق للجريمة السلاح ليصدر فيها حكم خاص من قاضي الجنح وسيتم محاكمة الجاني عن جريمة الضرب المفضي إلى موت أمام محكمه الجنايات، للمعاقبة على كل جريمة على حِدَة.