نقل النواب تشيد بتطوير ميناء شرم الشيخ وإنشاء المنصة البحرية لليخوت

اطلع وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، في ميناء شرم الشيخ، علي تشغيل القزق البحري وهو وحده رفع اليخوت من المياه إلى الرصيف والعكس لإجراء عمليات الصيانه والتجديد، وما حققته عمليات التشغيل من إيرادات أسهمت في تعظيم إيرادات الميناء، ووفرت خدمة جيدة لأصحاب اليخوت العامله في المنطقة.

وثمن وفد البرلمان، إسناد عمليات التشغيل لشركة خاصة وعدم اقحام إدارة الميناء في عملية تشغيل وإدارة القزق.

أكد وفد لجنة النقل والمواصلات، ضرورة وسرعة دراسة فكرة تطوير عمل القزق من صيانة فقط الي بناء يخوت صغيره بالإضافة إلى الصيانة، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسعة المساحة المقام عليها القزق لاستيعاب لتطوير نشاطه وطلبت من إدارة الميناء إعداد ملف يتضمن دراسة توسعة نشاط القزق ومتطلبات تلك التوسعة التي قد تتطلب التنسيق بين وزارة النقل ووزارة الماليه لإخراج جزء من المنطقة الجمركية وادخاله ضمن المساحة المطلوبة لتطوير نشاط القزق ، مع الحفاظ على أرصفة الميناء وضمان افضل أداء له وذلك حتي يمكن للجنة دعم هذا الملف مع الوزارتين.

ومن جانبه قال محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر، انه بفضل توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بسياحة اليخوت، وتحويل مصر لمنطقة لوجيستية وإنشاء المنصة البحرية لليخوت تم زيارة عدد اليخوت المترددة علي "ميناء شرم الشيخ" بفضل المنصة الإلكترونية لاستقبال طلبات تراكي اليخوت علي الأرصفة ودفع الفاتورة إلكترونيا والتي حولت خسائر الميناء إلى ارباح.

كما أشادت اللجنة بحجم التطوير الهائل الذي ظهر علي جميع منشآت ميناء شرم الشيخ، ومبانية.

وقد حرصت اللجنة خلال لقائها برءيس هيئة موانئ البحر الأحمر ومسؤلي ميناء شرم الشيخ علي طرح وتطوير فكرة استخدام ميناء شرم الشيخ ليكون قبله سياحية جاذبة للاشقاء العرب في الدول المقابلة للميناء من خلال تسير خطوط ملاحية بين ميناء شرم الشيخ والدول المقابله.