حملة أمنية مكبرة بسوهاج لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية إستهدفت (دائرتى مركز وقسم شرطة طهطا) .. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 12 قطعة سلاح نارى (3 بنادق آلية –بندقية خرطوش – طبنجة – 7 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة 12متهم " لثلاثة منهم معلومات جنائية" .

ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة 5 متهمين.

ضبط 2 تشكيل عصابى ضما 5 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية" إرتكبوا4 وقائع متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 201 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام .