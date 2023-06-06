الرئيس العراقي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن

أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن بما يرسخ الاستقرار في المنطقة.

وأوضح جمال خلال لقائه السفير الأردني لدى العراق منتصر الزعبي بقصر بغداد، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية واع اليوم الثلاثاء - حرص بلاده على تطوير التعاون البنّاء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

بدوره، أكد السفير الأردني رغبة بلاده حكومة وشعبا في تعزيز الأواصر بين البلدين لتحقيق تطلعاتهما في التقدم وترسيخ الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.

وعلى صعيد آخر، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ضرورة مشاركة الشركات اليابانية في إعادة إعمار البنى التحتية، ورفد العراق بالخبرات العلمية التي تساهم في عملية البناء.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء العراقي مع مساعد وزير الخارجية الياباني كانسوكي ناجاوكا؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

وناقش الجانبان - خلال اللقاء، وفقًا لبيان الخارجية العراقية - المفاوضات التي تجريها دول مجموعة الـ(5+1) بشأن إعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني ووجهات النظر بشأن مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أشارا إلى ضرورة تكثيف المفاوضات للإسراع في وضع حد لهذه الأزمة.

وثمن حسين دور اليابان في دعم جهود العراق في مواجهة الإرهاب، وتقديم المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن هذه المواقف تساهم بفاعلية في تعزيز العلاقات الثنائية، معربا عن تطلع بلاده إلى لدور أكبر لليابان في مختلف المجالات.

ودعا إلى تشجيع الشركات الاستثمارية على توسيع النشاط الاقتصادي لما تمتلك من خبرات كبيرة بهذا المجال، لافتا إلى فتح المزيد من التعاون المشترك، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدًا أهمية المُباحثات التي يجريها الجانبان لاستكمال توقيع عدد من الاتفاقيات ذات الصلة بالصناعات النفطية ومجالات إدارة وتصفية المياه.

من جانبه..أكد كانسوكي حرص اليابان على تبادل وجهات النظر بشأن القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، مثمنا دور العراق الرائد، مُشيرا إلى حرص اليابان على توطيد العلاقات الثنائية بين العراق واليابان وتفعيل أوجه التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.