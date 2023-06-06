ads
الثلاثاء 06 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رئيس أيسلندا يلتقى لاعب التنس المصري أنور الكموني

انور الكموني
انور الكموني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل جودني يوهانسون رئيس دولة أيسلندا في مقر إقامته بالقصر بيساستاتير أنور الكمونى لاعب التنس المصرى و مؤسس حملة مانحى الأمل العالمية  والذى تمت دعوته من خلال فعاليات منتدى روح الانسانية السادس  لمدة 3 أيام متواصلة تحت عنوان " إنقاذ العالم من الكوارث ".

كان من بين الحضور السيد / كلاود تورمز وزير الطاقة في دولة لوكسمبورغ والسيدة ليزا ريفكي - مسؤولة الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة  والسيد مارتن فريك مدير المكتب العالمي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في ألمانيا و مارك ميلتون مؤسس مؤسسة التعليم من أجل السلام.

و تم اختيار أنور الكمونى لأنه الرياضى الوحيد فى العالم الذى عاد الى  التصنيف العالمى بعد فشل في النخاع العظمى  و يمثل أمل و قدوة لكل مرضى السرطان حول العالم وهو  مؤسس حملة مانحى العالمية التى حققت نجاحات كبيرة من خلال الفعاليات التي اقامتها خلال الفترة الماضية  لمرضى السرطان و القلب و ذوى الأحتياجات الخاصة و الأيتام في عدد من دول العالم وجذبت الحملة الأف من المتطوعين  حول العالم لنشرها قيم نبيلة و هادفة و هى مساعدة الأخرين  التى وصلت إلى ٢١ دولة حتى الآن.

آيسلندا انور الكمونى جودني يوهانسون رئيس دولة أيسلندا يوهانسون