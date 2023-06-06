الحبس سنة للمتهمين بسرقة سيارات المواطنين بالأميرية

الثلاثاء 06/يونيو/2023 - 03:18 م

امرت محكمة جنح الاميرية اليوم بمعاقبة تشكيل عصابي بتهمة سرقة السيارات بالحبس سنة مع الشغل بتهمة سرقة بطاريات السيارات .

وكشف اخر الاحالة قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الاجرامي في سرقة السيارات اثناء ركنها بالشارع .

كانت بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة الاميرية بلاغا من احد الاهالي اثناء ركن سيارته فوجي باختفاء بطارية السيارة وبعمل التحريات وتكثيف الاجراءات وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين ان وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي لسرقة اطارات وبطاريات السيارات أثناء ركنها ، تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الاجرامي في سرقة الإطارات والبطاريات وتم ضبط المتهمين بحوزتهم المضبوطات وباستدعاء المجني عليه تعرف علي المضبوطات واتهمهم بالسرقة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق