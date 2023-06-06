تعليم القليوبية تبحث الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

عقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بمديري الإدارات التعليمية لبحث الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

و ناقشت مدير التعليم مع الحضور استعدادات المديرية لامتحانات الشهادة الثانوية "العامة"، مؤكدة ضرورة الاهتمام بنظافة اللجان، والعمل على تعقيمها وتطهيرها "خاصًة دورات المياه" والتأكد من جاهزية اللجان الامتحانية من حيث توافر (المراوح - الإضاءة ) وعوامل الأمن والسلامة باللجان.

وأكدت "إبراهيم"، ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب والهدوء والجو الآمن للطلاب والمنتدبين لأعمال الامتحانات، والتنسيق مع الجهات المختصة لتهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب، لتأدية امتحاناتهم في سهولة ويسر.

كما شددت على ضرورة التواصل الفعال مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية وتذليل العقبات أمام رؤساء اللجان بسرعة ويسر.

وبنهاية الاجتماع، أشارت إلى ضرورة تجهيز الاستراحات بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة، لضمان إقامة كريمة للمنتدبين لأعمال الامتحانات.