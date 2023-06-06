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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الزراعة يشارك في اجتماعات مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل بكمبالا

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
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توجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل  إلى العاصمة الأوغندية كمبالا ، ‏يرافقه د عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطنى للمرصد وذلك ‏للمشاركة في اجتماعات الدورة التاسعة والعشرون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل والتي من المزمع عقدها خلال الفترة من 7 – 8 يونيو 2023
بدولة أوغندا.
وعلى هامش رئاسته ومشاركته في اجتماعات مرصد الصحراء والساحل  سوف يعقد القصير عدة لقاءات ثنائية مع المسئولين الافارقة ‏لبحث آفاق التعاون المشترك في الأنشطة الزراعية المختلفة.
جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي هو رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في دورته الحالية  2020-2025.

مرصد الصحراء مركز بحوث الصحراء