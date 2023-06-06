توجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل إلى العاصمة الأوغندية كمبالا ، يرافقه د عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطنى للمرصد وذلك للمشاركة في اجتماعات الدورة التاسعة والعشرون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل والتي من المزمع عقدها خلال الفترة من 7 – 8 يونيو 2023
بدولة أوغندا.
وعلى هامش رئاسته ومشاركته في اجتماعات مرصد الصحراء والساحل سوف يعقد القصير عدة لقاءات ثنائية مع المسئولين الافارقة لبحث آفاق التعاون المشترك في الأنشطة الزراعية المختلفة.
جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي هو رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في دورته الحالية 2020-2025.
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وزير الزراعة يشارك في اجتماعات مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل بكمبالا
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توجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل إلى العاصمة الأوغندية كمبالا ، يرافقه د عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطنى للمرصد وذلك للمشاركة في اجتماعات الدورة التاسعة والعشرون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل والتي من المزمع عقدها خلال الفترة من 7 – 8 يونيو 2023
توجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل إلى العاصمة الأوغندية كمبالا ، يرافقه د عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطنى للمرصد وذلك للمشاركة في اجتماعات الدورة التاسعة والعشرون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل والتي من المزمع عقدها خلال الفترة من 7 – 8 يونيو 2023