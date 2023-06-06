وزير الزراعة يشارك في اجتماعات مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل بكمبالا

توجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل إلى العاصمة الأوغندية كمبالا ، ‏يرافقه د عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطنى للمرصد وذلك ‏للمشاركة في اجتماعات الدورة التاسعة والعشرون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل والتي من المزمع عقدها خلال الفترة من 7 – 8 يونيو 2023

بدولة أوغندا.

وعلى هامش رئاسته ومشاركته في اجتماعات مرصد الصحراء والساحل سوف يعقد القصير عدة لقاءات ثنائية مع المسئولين الافارقة ‏لبحث آفاق التعاون المشترك في الأنشطة الزراعية المختلفة.

جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي هو رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في دورته الحالية 2020-2025.