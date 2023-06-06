مصرع شابين في حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ملاكي بالدقهلية

لقي شابان مصرعهما فى حادث تصادم بين سيارة مجهولة ودراجة بخارية يستقلونها وفرت هاربه على طريق "منية النصر – النزل" بنطاق مركز منية النصر فى الدقهلية.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية يستقلها شابان وسيارة مجهولة على طريق منية النصر النزل ووجود متوفى ومصاب وتم نقلهم لمستشفى منية النصر.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع سلامة محمد سلامة 16 عاما وإصابة إبراهيم حمدي صالح عطا الله 17 عاما بنزيف فى الرئة والمقيمان بقرية النزل التابعة للمركز فيما فشلت محاولات إنقاذ الشاب الثانى ولفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.

فيما جرى نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرفات النيابة العامة وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامه التى كلفت المباحث بسرعة ضبط السيارة المجهولة المتسببه فى الحادث وقائدها.