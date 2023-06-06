انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثانى بكليات الجامعة المصرية اليابانية

صرح الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشئون الأكاديمية والتعليم بانتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى بجميع كليات الجامعة المصرية اليابانية بمدينة بر ج العرب الجديدة بالإسكندرية وفقا للجداول المعلنة بالكليات.

وأوضح أن أعمال الامتحانات تمضى بسهولة ويسر بجميع كليات الجامعة دون رصد أى مشكلات موضحا انه سيتم اعلان النتائج بعد اسبوعين من نهاية الامتحانات.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن أسئلة الامتحانات تعتمد على الفهم وعدم الحفظ وتقيس مستوى تحصيل الطلاب وفدرتهم على التفكير وحل المشكلات.

وأضاف أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة بلجان الامتحانات لتوفير بيئة آمنة وتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، مع توفير كافة الخدمات للطلاب ومراعاة تقليل الكثافة الطلابية والالتزام بالتباعد الاجتماعي بلجان الامتحانات فى مدارس الهندسة، وعلوم الحاسب وإدارة الأعمال والانسانيات والصيدلة وبرامج كليات الفنون والتصميم والعمارة.

وأشار إلى تجهيز العيادات بالإسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة أي حالات طارئة.