مجلس جامعة الزقازيق يقرر صرف 1250 جنيها مكافأة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

قرر مجلس جامعة الزقازيق برئاسة د.خالد الدرندلى، فى جلسته رقم (٥٦٤) بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٣ والممتد حتى ١٠/٦/٢٠٢٣م، صرف مكافأة قدرها ١٢٥٠ جنيهًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والعاملين بوظائف الكادر العام (دائمين - منتدبين - مؤقتين بعقود رسمية)، وكذا الأساتذة المتفرغين والعاملين بالوحدات المعاونة داخل الجامعة (أفراد الأمن الجامعى -مكتب الاتصال العسكرى - التربية العسكرية - العاملين بنظام اليومية"سركى" - المثبتين على الصناديق)، وكذلك العاملين بالمستشفيات الجامعية.

ويتقدم مجلس الجامعة برئاسة د.خالد الدرندلى بخالص التهنئة لأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين والطلاب بالجامعة، والقيادة السياسية وجموع الشعب المصرى بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله عز وجل أن يديم علي مصرنا الحبيبة وشعبها الأمن والأمان والرخاء، وأن تحيا مصر في تقدم وازدهار، وأن يعيده بالخير واليمن والبركات.