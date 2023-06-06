"جوتيريش" يعيّن مارغريت الحلو مديرة لمركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة

عيَّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مارجريت الحلو (مارجو الحلو) من لبنان، مديرةً لمركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، وقد تسلمت الحلو مهامها الجديدة في 1 حزيران/يونيو 2023.

ويقدم مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، باعتباره مركزا ميدانيا تابعا لإدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي، خدمات تغطي جمْهورِيّةُ مِصْرَ العَرَبيّةِ والْمَمْلَكَة العَرَبيَّة السَّعُودِيَّة.

في جُعبة الحلو خبرة في مجال الإعلام والاتصالات والعلاقات الدوليّة تفوق الـ25 عاماً اكتسبتها في الأمم المتحدة وخارجها، من ضمنها 8 سنوات كمديرة لمركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت.

وقد عملت أيضاً في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أما في إطار عملها خارج نطاق الأمم المتحدة، فقد عملت الحلو في شركة "بروكتر وجامبل “Procter and Gamble” كرئيسة لقسم العلاقات العامة لدول الشرق الأدنى، كما شغلت مناصب إدارية في أقسام المبيعات والتسويق في شركات زراعية مختلفة.

وتملك الحلو خبرة واسعة في تصميم وتنفيذ استراتيجيات إعلامية للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد طورت استراتيجيات عدة حول أهداف التنمية المستدامة، وتغير المناخ، وتمكين المرأة، والهجرة، والعنصرية، وخطاب الكراهية/ كما وعملت في مجال الإعلام المرئي، المسموع والمكتوب، وكذلك في مجال الإعلام الرقمي بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

وللحلو اطلاع واسع على الساحة الإعلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى فهم عميق للشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحلو حائزة على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من الجامعة الأمريكيّة في بيروت، وتُتقن اللغات العربيّة، والإنجليزية، والفرنسيّة.