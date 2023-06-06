أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2,674 جنيه للبيع و 2,686 جنيه للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2,340 جنيه للبيع و 2,350 جنيه للشراء..

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2,006 جنيه للبيع و 2,014 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1,560 جنيه للبيع و 1,567 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه عيار 24 إلي 18,720 جنيه للبيع و 18,800 جنيه للشراء.

وسجل بلغ سعر الأوقية عيار 24 نحو 83,170 جنيه للبيع و 83,526 جنيه للشراء.

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2,674,286 جنيه للبيع، و 2,685,714 جنيه للشراء.