اندلاع مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين والاحتلال في بلدة يعبد غرب جنين

اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم السبت، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة يعبد غرب جنين، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن الاحتلال نشر جنوده في عدة أحياء داخل بلدة يعبد، واندلعت مواجهات مع الاحتلال، أطلق خلالها الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز على المواطنين الفلسطينيين، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي اليوم، قرية بدرس غرب رام الله، وانتشرت الآليات العسكرية في شوارع القرية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا استهدف مربعات سكنية في بلدة المغراقة شمال النصيرات وسط قطاع غزة، كما نفذ طيران الاحتلال غارة جوية على ثلاثة منازل غير مأهولة في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ومساء أمس الجمعة، استشهد 5 مواطنين فلسطينيين جراء غارة جوية مكثفة من طائرات الاحتلال الحربية وسط وجنوب قطاع غزة.