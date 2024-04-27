ads
السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزل غرب رفح الفلسطينية إلى 5 شهداء

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي على منزل غرب رفح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزل في الحي السعودي غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة إلى 5 شهداء فلسطينيين.

ومنذ قليل، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا استهدف مربعات سكنية في بلدة المغراقة شمال النصيرات وسط قطاع غزة، كما نفذ طيران الاحتلال غارة جوية على ثلاثة منازل غير مأهولة في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة مواطنين فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز سالم غرب مدينة جنين، وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات في المدينة.

ضحايا القصف الإسرائيلي قصف منزل رفح الفلسطينية 5 شهداء