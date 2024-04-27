ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزل غرب رفح الفلسطينية إلى 5 شهداء

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزل في الحي السعودي غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة إلى 5 شهداء فلسطينيين.

ومنذ قليل، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا استهدف مربعات سكنية في بلدة المغراقة شمال النصيرات وسط قطاع غزة، كما نفذ طيران الاحتلال غارة جوية على ثلاثة منازل غير مأهولة في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة مواطنين فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز سالم غرب مدينة جنين، وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات في المدينة.