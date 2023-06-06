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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إسلام الشاطر يتلقى عزاء والده في القاهرة.. صور

اسلام الشاطر
اسلام الشاطر
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تلقى إسلام الشاطر نجم النادي الأهلي المعتزل، العزاء في وفاة والده مساء اليوم، لأصدقائه من داخل القاهرة، بعدما شيع الجثمان في الإسكندرية، وتلقى العزاء الأول في محافظة الإسكندرية.

وظهرت معالم الحزن على وجه إسلام الشاطر خلال تلقيه واجب العزاء، وتوافد عدد من أقارب وأصدقاء إسلام الشاطر.

من أبرز الحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وخالد بيبو، وغيرهم من الرياضيين ونجوم النادي الأهلي.

يُذكر أن إسلام الشاطر قد أعلن نبأ وفاة والده في صباح يوم الأربعاء الماضي الموافق 31 من شهر مايو الماضي 2023، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر.

وكتب إسلام الشاطر: توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحاج محمود الشاطر.. صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر في مسجد المواساة.. والدفنة في مقابر العائلة (العامود) باب واحد بالإسكندرية.

 

 

 

 

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