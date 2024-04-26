قوات الاحتلال تعتقل المعلمة جهاد عبيدة بعد مداهمة منزلها في مخيم الجلزون

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المعلمة جهاد عبيدة نخلة بعد مداهمة منزلها في مخيم الجلزون شمال رام الله.

ومنذ قليل، اقتحم عدد كبير من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون شمال رام الله، معززين بعدد من الآليات العسكرية، ونشر الاحتلال جنوده في شوارع البلدة، وقام الاحتلال بمداهمة عدة منازل داخل المخيم.

كما شن الاحتلال الإسرائيلي اقتحام واسع على شرق مدينة قلقيلية وقام الاحتلال الإسرائيلي بمداهمة عدة منازل بعد اقتحام بلدة جيوس شرق المدينة.

واشتعل عدد من الشبان الفلسطينيين الإطارات المطاطية عند مدخل مخيم بلاطة، تزامنًا مع اقتحام كبير لمنطقة قبر يوسف وعدة أحياء بالمنطقة الشرقية بمدينة نابلس.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدتي عزون وجيوس، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل داخل بلدة عزون، وحاصرت قوة خاصة من جيش الاحتلال منزل المواطن الفلسطيني أشرف سليم، وقام جنود الاحتلال بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.