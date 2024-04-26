«القحطاني» يشكر مصر على التعاون في إخراج مرضى ومصابي غزة إلى الإمارات

- مبارك القحطاني: مدينة الإمارات الإنسانية استقبلت 1300 طفل فلسطيني مريض بالسرطان



وجه مبارك القحطاني المتحدث باسم مدينة الإمارات الإنسانية، الشكر للدولة المصرية لمساعدتها في تنفيذ المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، موضحا أنهم يتشرفون دائما بخدمة الأشقاء في فلسطين وسيوفرون لهم الحياة الكريمة بدولة الإمارات.

وأكد القحطاني أنه تم استقبال أكثر من ١٣٠٠ طفل فلسطينى من مرضى السرطان، برفقة ذويهم، موضحا أن دولة الإمارات العربية المتحدة على أتم الاستعداد لاستقبال المزيد من المرضى الفلسطينيين للتخفيف عنهم في قطاع غزة.

وأضاف القحطاني في تصريحات صحفية أنه تم استقبال الجرحى والمصابين للعلاج ولكن هناك أيضا وحدة مخصصة للدعم النفسي لهم بمدينة الإمارات الانسانية، ممثلة في دائرة صحة أبو ظبي ومركز التنمية الأسرية.

وأفاد أن هذه الفرق المكونة من الطواقم الطبية تعمل على ورش وجلسات للدعم النفسي الأولي، وبرنامج إرشادي جماعي لتجديد الأمل لهم والتغلب على التحديات الحياتية والتعامل معهم.

وأوضح القحطاني أنه يتم اختيار حالات المصابين من خلال فرق طبية من دولة الإمارات في غزة، ويتم اختيار الحالات وتقييمها الطبي ثم نقلهم لدولة الإمارات.