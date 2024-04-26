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الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

غارة إسرائيلية تستهدف أطراف بلدة شبعا في جنوب لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي قام بشن غارة جوية استهدف بها أطراف بلدة شبعا في جنوب لبنان.

ومنذ قليل، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، تبادل النيران بين الجيش الإسرائيلي وقوات حزب الله اللبناني في تلال كفر شوبا، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي قام باستدعاء سلاح الجو.‫

وقالت وسائل إعلام لبنانية، أن حزب الله اللبناني أعلن استهداف عدد من جنود الجيش الإسرائيلي  أثناء دخولهم إلى موقع المالكية، وأوضح أن مقاتليه قاموا باستهداف الجنود الإسرائيليين والآليات العسكرية بالمدفعية وتم أصابتها بشكل مباشر.

لبنان غارة إسرائيلية استهداف أطراف بلدة شبعا جنوب لبنان