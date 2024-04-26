فلسطين.. آليات عسكرية إسرائيلية تقتحم المنطقة الشرقية في نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

وأضافت مصادر محلية فلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن أكثر من 40 آلية عسكرية إسرائيلية جاءت من حاجز عورتا، واقتحم عدد كبير من جنود الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وتمركزوا في محيط قبر يوسف.

ومنذ قليل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة اقتحامات في مدينة جنين على بلدة يعبد وقريتي طورة والطرم، تزامنًا مع اقتحام قرية جلبون، وانتشرت آليات الاحتلال في شوارع طورة والطرم، كما داهم الاحتلال عدة أحياء داخل البلدان الفلسطينية.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية جلبون أطلق خلالها الاحتلال القنابل المسيلة للدموع، وقامت قناصة الاحتلال بالاستيلاء على أسطح بعض المنازل، وقام جنود الاحتلال الإسرائيلي بنصب حواجز عسكرية على مداخل القرية.