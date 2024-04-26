البنك الدولي يشيد بالاستراتيجية المصرية في الطاقة المتجددة

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة المتجددة لديها ثقة كبيرة في مصر باعتبارها دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجال إنتاج الطاقة المتجددة حيث تمتلك مقومات وإمكانات هائلة من مصادر الطاقة المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية مما يؤهلها لاستقطاب العديد من الصناعات المختلفة.



وأضاف وزير الكهرباء، أن مصر أيقنت منذ البداية أهمية الطاقة المتجددة ودورها في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة حيث أنشئت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة من خلال القيام بحصر وتقييم لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتنمية استخداماته.



وأكد أن وزارة الكهرباء نجحت في تنفيذ خطة الدولة نحو جذب واستقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مشروعات الطاقات المتجددة والهيدروجين الآخضر ووضع مصر كمركز إقليمي لإنتاج "الهيدروجين الأخضر" ومشتقاته في المنطقة وتصديره استغلالا للموقع الجغرافي المميز والبنية التحتية القوية والموانئ المصرية المجهزة، وأن محطة رياح آمونت الأضخم في مصر وإفريقيا بقدرة إنتاجية تتخطى الخمسمائة ميجاواط باستثمارات تتجاوز السبعمائة مليون دولار والتى تنفذها شركة إيميا باور في مصر بتمويل من البنك الدولي.

وأكد مسئولو البنك الدولي أن الدولة المصرية هي الرائدة إقليميا وإفريقيا في إنتاج الطاقة الكهربائية واستثماراتها وكذلك لها الريادة في دعم الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة جاء ذلك خلال زيارة وفد من البنك الدولي أمس إلى محطة آمونت لطاقة الرياح برأس غارب والتي تنفذها شركة آمونت التابعة لإيميا باور إحدى شركات النويس للاستثمار الإماراتية.

قال كريستوفر مارتن مسئول الاستثمار بالبنك الدولي إن مصر هي الدولة الرائدة في المنطقة في إنتاج الطاقة الكهربائية، مشيدا باتجاه الدولة المصرية نحو الطاقة الجديدة والمتجددة والخضراء ومشيدا بمستوى الإنجاز الذي شاهده في موقع عمل محطة رياح آمونت، وباحترافية فريق عمل شركة إيميا باور وحرص الفريق على الوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بإنهاء مراحل المشروع وفق الجدول الزمني، وأشار إلى أن جائحة كورونا وماتبعها من أزمات في سلاسل التوريد والإنتاج تسببت في تأخر تنفيذ مشروع آمونت، مبديا تفاؤله بخطوات المشروع حاليا بعد بدء التنفيذ.

من جانبه قالت كيمبيرلي جوانا خبيرة الطاقة بالبنك الدولي إن فريق عمل إيميا باور في مشروع آمونت يبذل جهودا ضخمة وأن ما تم إنجازه خلال الأشهر الماضية هو إنجاز حقيقي وأشادت كذلك بمجهودات فريق عمل آمونت في التعامل مع الملاحظات التي كانت موجودة في الزيارة السابقة، مؤكدة أنه تم العمل على تلافيها وتعديلها بطريقة احترافية ومميزة.

وفي ذات السياق قال ممثل شركة WSP استشاري الجهة الممولة للمشروع جايمي لوكهارت إن موقع المشروع شهد خلال الأشهر الثلاثة الماضية طفرة كبيرة في حجم الأعمال المنفذة مشيرا إلى أن كل ملاحظات الوفد خلال الزيارة حالية هي ملاحظات إيجابية عما تم إنجازه

وأكد أن فريق عمل آمونت أن العمل يسير على أرض المشروع بوتيرة جيدة ومماثلة للجدول الزمني المحدد وأشاد باتجاه الدولة المصرية وريادتها في مجال تشجيع مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أن إمكانيات مصر تؤهلها لتكون موطنا لمشروعات أخرى في هذا المجال لافتا إلى أن الشركة منخرطة بالفعل في مشروعات أخرى في مصر.

يشار إلى أن مزرعة رياح آمونت تعد إحدى مشروعي شركة إيميا باور للطاقة المتجددة في مصر، إلى جانب محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان، باستثمارات تتخطى ١.٢ مليار دولار، وقدرة إنتاجية تبلغ ١ جيجا واط، بواقع ٥٠٠ ميجا واط لمزرعة آمونت، و٥٠٠ ميجا واط لمحطة أبيدوس.

ويبلغ معدل إنتاج مشروع "آمونت"، الذي يقام بالشراكة بين "ايميا باور" وشركة "سوموتومو كوربوريشن" اليابانية، ٢ مليار كيلو واط ساعة سنويا، ما يحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو ١.٣ مليون طن سنويا، ويساهم في إنارة أكثر من ٢٠٠ ألف منزل، وهو ما يتوافق مع رؤية مصر في التحول إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث تعد ايميا باور داعما استراتيجيا لهذا التحول، بما تمتلكه من خبرات في أكثر من ٢٠ دولة عربية وإفريقية