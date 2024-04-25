ads
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مصطفى عسل يتأهل لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش

مصطفى عسل
مصطفى عسل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تأهل التايجر المصرى مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى والمصنف الرابع عالمياً، إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش 2024، بعد الفوز على مواطنه كريم عبدالجواد المصنف الخامس عالمياً، بنتيجة ثلاثة اشواط نظيفه.
جاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

11-6 / 11-8 / 11-8 .

بهذا التأهل ضرب مصطفى عسل لاعب الأهلى موعدا مع مواطنه على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الاول عالمياً، غداً الجمعة.
تعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 198 ألف دولار.

التايجر مصطفى عسل بطولة الجونة الدولية للاسكواش اسكواش مصر