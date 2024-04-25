مصطفى عسل يتأهل لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش

تأهل التايجر المصرى مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى والمصنف الرابع عالمياً، إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش 2024، بعد الفوز على مواطنه كريم عبدالجواد المصنف الخامس عالمياً، بنتيجة ثلاثة اشواط نظيفه.

جاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

11-6 / 11-8 / 11-8 .

بهذا التأهل ضرب مصطفى عسل لاعب الأهلى موعدا مع مواطنه على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الاول عالمياً، غداً الجمعة.

تعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 198 ألف دولار.