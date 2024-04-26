فلسطين.. المدفعية الإسرائيلية تقصف الشجاعية والزيتون شرقي غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قامت بقصف شرق الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة .

ومنذ قليل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة اقتحامات في مدينة جنين على بلدة يعبد وقريتي طورة والطرم، تزامنًا مع اقتحام قرية جلبون، وانتشرت آليات الاحتلال في شوارع طورة والطرم، كما داهم الاحتلال عدة أحياء داخل البلدان الفلسطينية.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية جلبون أطلق خلالها الاحتلال القنابل المسيلة للدموع، وقامت قناصة الاحتلال بالاستيلاء على أسطح بعض المنازل، وقام جنود الاحتلال الإسرائيلي بنصب حواجز عسكرية على مداخل القرية.