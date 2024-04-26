الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخين من لبنان صوب شمال البلاد

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي أعلن رصد إطلاق صاروخين مضادين للدبابات من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قصفت بنى تحتية لحزب الله اللبناني في كفرشوبا، بعد التبادل المكثف للنيران مع حزب الله اللبناني في تلال كفر شوبا.

ومنذ قليل، أعلن حزب الله اللبناني، قيام مقاتليه باستهداف قافلة عسكرية إسرائيلية أثناء دخولها إلى موقع المالكية بنيران المدفعية وقاموا بإصابتها بشكل مباشر، ما أدى إلى تدمير آليتين إسرائيليتين.

وأضاف، حزب الله اللبناني، أن الجيش الإسرائيلي قام بعد الاستهداف بالعمل على ‫إيجاد ساتر دخاني لسحب الخسائر من أرض الموقع المستهدف.