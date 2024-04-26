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الجمعة 26 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

حزب الله اللبناني يعلن تدمير آليتين إسرائيليتين في كمين تلال كفرشوبا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، قيام مقاتليه باستهداف قافلة عسكرية إسرائيلية أثناء دخولها إلى موقع المالكية بنيران المدفعية وقاموا بإصابتها بشكل مباشر، مما أدى إلى تدمير آليتين إسرائيليتين.

وأضاف، حزب الله اللبناني، أن الجيش الإسرائيلي قام بعد الاستهداف بالعمل على ‫إيجاد ساتر دخاني لسحب الخسائر من أرض الموقع المستهدف.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، منذ قليل، أن هناك تبادل مكثف للنيران بين القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني في تلال كفر شوبا، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي، قام باستدعاء سلاح الجو.

حزب الله اللبناني تدمير آليتين إسرائيليتين كمين تلال كفرشوبا الجيش الإسرائيلي