"بوليتيكو": أمريكا تستعد لإعلان عقود أسلحة بقيمة 6 مليارات دولار لأوكرانيا

قالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية عن عقود أسلحة بقيمة 6 مليارات دولار لأوكرانيا.

وأضافت الصحيفة، أن الأسلحة سوف تشمل أنظمة دفاع جوي وذخائر مدفعية وطائرات مسيرة وأسلحة مضادة للطائرات بدون طيار وصواريخ جو-جو.

وأفادت قناة "روسيا اليوم"، أن المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، قال أن الولايات المتحدة بدأت عملية نقل أسلحة من أحدث حزمة مساعدات إلى أوكرانيا، وأوضح إلى أن بعضها سوف يصل إلى أوكرانيا في غضون أيام.

ويوم الأربعاء، أعلن جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، أن أنظمة الدفاع الجوي تظل أولوية بالنسبة للمساعدات العسكرية لكييف.