«زرقاء اليمامة».. بدء عروض أول أوبرا سعودية باللغة العربية

انطلق، أمس الخميس، من مركز الملك فهد الثقافي بالرياض أولى عروض "زرقاء اليمامة" أول أوبرا سعودية، من إنتاج هيئة المسرح والفنون الأدائية، ويستمر عرضها حتى يوم 4 مايو المقبل.

يتناول العرض قصة زرقاء اليمامة ومحاولاتها في إنذار قبيلتها جديس من خطر غزو وشيك، متسلحةً ببصرها الحاد والذي عُرف بأنه يرى الراكب من على مسيرة 3 أيام وبمكانتها المرموقة في قبيلتها.



العمل تأليف الشاعر والكاتب السعودي صالح زمانان، وبطولة كل من: خيران الزهراني وسوسن البهيتي وريماز عقبي، بجانب مجموعة من الأسماء العالمية البارزة؛ منهم السيدة سارة كونولي وأليكساندر ستيفانوفسكي وأميليا وورزون وسيرينا فارنوكيا وباريد كاتالدو وجورج فون بيرغن. يذكر أن المخرج الفني للعمل هو إيفان فوكشيفيتش والمخرج المسرحي للأوبرا هو دانييل فينزي باسكا، بينما يتولى بابلو جونزاليز قيادة أوركسترا دريسدن سينفونيكر التي يعزز ألحانها أداء الكورال للجوقة الفيلهارمونية التشيكية.

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