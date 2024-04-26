إعلام إسرائيلي: تبادل النيران بين القوات الإسرائيلية وحزب الله في تلال كفر شوبا

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية ، اليوم الجمعة ، تبادل النيران بين الجيش الإسرائيلي وقوات حزب الله اللبناني في تلال كفر شوبا، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي قام باستدعاء سلاح الجو.‫

وقالت وسائل إعلام لبنانية ، أن حزب الله اللبناني أعلن استهداف عدد من جنود الجيش الإسرائيلي أثناء دخولهم إلى موقع المالكية ، وأوضح أن مقاتليه قاموا باستهداف الجنود الإسرائيليين والآليات العسكرية بالمدفعية وتم أصابتها بشكل مباشر.

كما أضاف، حزب الله اللبناني، أن الاستهداف الذي قام به مقاتليه ضد القافلة الإسرائيلية بالأسلحة الموجهة والصاروخية أدى إلى تدمير آليتين إسرائيليتين.