أوسوريو يمنح لاعبي الزمالك راحة 4 أيام بعد الفوز على الاتحاد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري في مباراة اليوم بمسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادا لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

وفاز فريق الزمالك بنتيجة 2-1 على حساب فريق الاتحاد السكندري، وذلك في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية الزمالك اللاعب سيف الجزيري في الدقائق 23 و49، بينما سجل هدف الاتحاد اللاعب خالد الغندور في الدقيقة 65.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 53 في المركز الرابع لجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 40 في المركز السابع .