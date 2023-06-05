زياد بهاء الدين يحدد متطلبات الحوار الوطني للخروج بنتيجة إيجابية

كشف الدكتور زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولي الأسبق، أن نظام القائمة المطلقة في الانتخابات ليس حلا جيدا، ويجب المزج بين القائمة النسبية والفردي أفضل الحلول، لأن القائمة المطلقة تحرم فكرة التمثيل وتكون لصالح حزب واحد أو اثنين فقط.

ولفت زياد بهاء الدين خلال حوار له عبر «زوم» على قناة صدى البلد، إلى أن قانون الانتخابات وقانون البرلمان والعفو عن المحبوسين احتياطيا هم أفضل ملفات بالمحور السياسي للخروج بحوار وطني جيد، معلقا: المحور (الاجتماعي- الاقتصادي) يعتبران توصيات من الحكومة والأعضاء.

وأشار وزير التعاون الدولي الأسبق إلى أن هناك فئة مستبعدة من الحوار الوطني وكل مناقشة في الدولة وهم جماعة الدم، منوها أن الحوار الوطني يحتاج لأن يأخذ مساحته شعبية وقيمة حقيقة، بالرغم من انشغال المواطن في الأزمة الاقتصادية.

