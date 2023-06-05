تعرف على رسالة مدير الكرة بإنبي للاعبين قبل موقعة فيوتشر غدًا

عقد كابتن محمد إسماعيل مدير الكرة لفريق إنبي جلسة مطولة مع اللاعبين عقب انتهاء المران الأخير للفريق البترولي استعدادًا للقاء فيوتشر غدًا في الجولة الـ31 لمسابقة الدورى الممتاز.

وحرص مدير الكرة لإنبي على تحذير اللاعبين من الخروج عن النص خلال موقعة الغد بعد الأحداث الساخنة التى شهدتها مواجهة الفريقين في كأس مصر والتى حقق خلالها إنبي الفوز بركلات الجزاء بعد انتهاء اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

وطالب إسماعيل اللاعبين بضرورة التركيز والأداء الرجولى من أجل مواصلة العروض الطيبة تحت قيادة المدرب تامر مصطفى.

وانتظم الفريق البترولي في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادًا للقاء الغد ضمن مواجهات الأسبوع الـ31 لمسابقة الدورى الممتاز.

ويملك فريق إنبي 39 نقطة يحتل بها المركز التاسعة في جدول الدورى وفي حالة الفوز غدًا يصعد للمركز الخامس ويتساوى مع المقاولون العرب في نفس الرصيد بـ42 نقطة.

ونجح مجلس إدارة إنبي برئاسة أيمن الشريعي في التعامل مع تراجع نتائج الفريق في الدور الأول، واتخذ المجلس مجموعة من القرارات بدأت بتوجيه الشكر لأحمد عبد المنعم «كشري» الذي قاد الفريق في بداية الموسم، ولم يكن موفقًا، وتم الاستعانة بطلعت يوسف خلفًا لكشري، ولم يكن التوفيق حليفه هو الآخر.

وراهن «الشريعي» على تامر مصطفى وجهازه المعاون، ونجحوا في انتشال الفريق من دوامة الهبوط والصراع من أجل البقاء للمنافسة على أحد المراكز المتقدمة.

جدير بالذكر أن محمد إسماعيل مدير الكرة بإنبي لعب دورا مهما، وكان له كلمة السر في إعادة الانضباط والهدوء للفريق، وأسهم بخبراته في فرض سيطرته على فريق الكرة.

وكانت لاجتماعات مدير الكرة وحديثه الدائم مع اللاعبين فوائد عديدة أسهمت في عودة الثقة للاعبين، وتحسن النتائج، وأصبح الفريق البترولي واحد من الفرق القوية في الدوري المصري، وخاصة في الدور الثاني الذي شهد نتائج لم تحدث لإنبي منذ صعوده لدوري الأضواء والشهرة.