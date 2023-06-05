رئيس مجلس الشيوخ يستقبل عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، بمقر المجلس تشو تشينغ شان عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى والوفد المرافق لهم.

فى بداية اللقاء أعرب المستشار "عبد الرازق" عن تقديره لمواقف الصين الداعمه لمصر فى القضايا الإقليمية والدولية وخاصة فيما يتعلق بمطلبها العادل فى قضية سد النهضة، متمنيًا ان تمتثل إثيوبيا إلى الأعراف الدولية.

و من جانبه قدم تشو تشينغ شان الشكر لرئيس مجلس الشيوخ على حفاوة الاستقبال، ناقلًا له تحيات رئيس الحزب الشيوعى الصينى، مشيدًا بما تشهده مصر تحت قيادة الرئيس السيسي من إنجازات تحافظ على استقرارها و ترفع تاثيرها بشكل قوى اقليميا وعالميا.

وأعرب “تشينغ شان” عن تقديره للموقف المصرى الداعم للجانب الصينى فى قضايا حقوق الإنسان و وحدة الأراضي الصينية خاصة فيما يتعلق بقضيتى تايوان وهونج كونج، مثمنًا دور مجلس الشيوخ المصرى برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق فى تعزيز العلاقات البرلمانية والتشريعية بين الدولتين الصديقين لتحقيق مصالح الشعبين.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة، النائبة فيبي فوزى وكيلا المجلس؛ المستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام؛ النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، النائب حازم عمر رئيس لجنه العلاقات الخارجية، والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، ولياو لي تشانغ سفير الصين بالقاهرة.