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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الإثنين أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2022-2023 بكليتي التربية الرياضية والزراعة حيث يؤدي الطلاب الامتحانات بجميع كليات الجامعة ، وفقا للخريطة الزمنية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والجداول المُعلنة بالكليات.

واستقبله بكلية التربية الرياضية  الدكتور أحمد عبد العظيم  عميد الكلية، الدكتور إيهاب البراوى وكيل الكلية للتعليم والطلاب، كما استقبله بكلية الزراعة الدكتور محمد شطا  عميد الكلية، الدكتور صالح السيد سعده وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن الغمرى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

واطمأن الدكتور شريف يوسف خاطر  خلال جولته على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الإمتحانات واتخاذ كافة التدابير اللازمة و توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الإمتحانات بمختلف الكليات متمنيا لأبنائه الطلاب عاما دراسيا موفقًا.

كما قام  خلال الجولة بإستطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الإمتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن اى مشكلات أثناء عقد الإمتحانات.

وقد أشاد بحسن سير العملية الامتحانية و توافر الجو الملائم للطلاب لتأدية الإمتحانات، مع تواجد جميع العمداء ورؤساء الكنترولات والملاحظين داخل اللجان، وإنتظام الطلاب داخل القاعات، وإلتزامهم بتعليمات العملية الامتحانية.

كما شدد رئيس الجامعة خلال جولته على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أى اهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الاخلال بعملية الامتحانات بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات.

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الدكتور شريف يوسف خاطر المجلس الأعلى للجامعات امتحانات الفصل الدراسي الثاني جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة