محافظ الفيوم يوجه بإيجاد الحلول الجذرية لشكاوى 17 مواطنًا

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، شكاوى عدد 17مواطنًا بالقطاعات الخدمية المختلفة، خلال لقاء خدمة المواطنين الذي عقد اليوم الإثنين، بديوان عام المحافظة للاستماع للشكاوى، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وجاء ذلك بحضور، اللواء عبد الفتاح تمام سكرتيرعام محافظة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتورحاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، وحمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة القوى العاملة بالفيوم، والمهندس مصطفي راشد وكيل وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، وأشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والدكتور مراد أحمد مدير التعليم العام بالفيوم.

وخلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم لعدد من المواطنين الأولي بالرعاية بمناطق مختلفة بمركز ومدينة الفيوم، الراغبين في الحصول علي سكن للمعيشة في ظل ظروفهم المادية، والإجتماعية الصعبة، حيث وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الفيوم، بدراسة الحالات المستحقة، وبحث إمكانية توفير شقق سكنية لهم، كما وجه المحافظ، بإنهاء إجراءات تراخيص أكشاك لعدد من السيدات المعيلات، على أطراف مدينة الفيوم.

وفي قطاع الصحة، وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة، بمتابعة إحدى الحالات الصحية الحرجة لمواطن من الأولي بالرعاية، وعمل الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة له بشكل فورى، كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية لتوفير كرسي متحرك لأحد الشباب من ذوى الإحتياجات الخاصة.

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، بالتنسيق مع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لإقامة مشروعات صغيرة لعدد من الشباب من الجنسين، تعينهم علي مطالب الحياة، وتحسين ظروفهم المادية والمعيشية، بما يتناسب مع ظروفهم وخبراتهم الحياتية.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة القوى العاملة، بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من الشباب والفتيات، وفيما يتعلق بطلبات عدد من المواطنين، بشأن تركيب أعمدة إنارة بعدد من الشوارع بمدينة الفيوم، وجه المحافظ بحصر الأماكن بنطاق المشكلة، للعمل على تركيب أعمدة الإنارة بها.