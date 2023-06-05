بالفيديو.. مشروع تخرج لطلاب إعلام عين شمس يروج للأماكن السياحية

استضاف برنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "دي إم سي" طلاب مشروع تخرج كلية الآداب بقسم الإعلام جامعة عين شمس، والذي يخدم قطاع السياحة بشكل عام ويعرف السائحين بأماكن سياحية غير معروفة في مصر عن طريق تطبيق يتم تحميله على الهاتف باسم "جولتي"، وذلك بالاشتراك مع وزارة الآثار والسياحة .

وقالت الطالبة "نورهان حسام الدين"، إن عدد الطلاب في المشروع 19 طالبا، وقمنا بعمل تطبيق يخص السياحة وموجه للأشقاء العرب ويناقش 4 أنواع من السياحة، موضحة : "كنا مقسمين بعض مجموعات وبنشوف كل واحد شاطر في إيه " .

وأضاف "نورهان"، أن هناك فريق طلاب منهم كان المسؤول عن الدعم ، والوصول للمشاهير ، والتواصل معهم على السوشيال ميديا.

من جانبه قال سراج محمد أحد الطلاب بالمشروع، أنه تم التواصل مع وزارة الآثار، وقدمت لهم الدعم من خلال استخدام " اللوجو " الخاص بالوزارة على مشروعهم .

وتابع: "ركزنا على عرض الأماكن السياحية المميزة في مصر بشكل شبابي وجديد إما عن طريق الصورة بطريقة ال360 درجة أو عن طريق نضارات الـ VR لتشويق السياح لزيارة الأماكن السياحة في مصر.