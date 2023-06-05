5 جنيهات تراجعا بسعر الذهب في مصر.. والسوق يترقب تحركات سعر الصرف

تشهد تداولات الذهب محلياً تحركات ضعيفة وتراجعات محدودة ليستمر الهدوء في حركة الأسواق في السيطرة على التداولات، يأتي هذا في الوقت الذي عاد الذهب فيه إلى التراجع في الأسواق العالمية بسبب قوة بيانات التوظيف الأمريكية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الاثنين، 2340 جنيها للجرام منخفضاً بقيمة 5 جنيهات من أعلى سعر سجله خلال جلسة الأمس، بينما سجل سعر جنيه الذهب اليوم 18720 جنيها.

والترقب هو السمة السائدة في الأسواق في الفترة الحالية فبين تقارير عالمية تطالب الحكومة المصرية بتحقيق مرونة سعر الصرف وبين تحركات الذهب العالمي فضلت أسواق الذهب المحلية التحرك بحذر وترقب التغيرات.

ارتفاع الطلب على عقود شراء الذهب بعد تراجعه الأخير

تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 30 مايو، أظهر عودة الطلب للارتفاع على عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 1157 عقدا بينما انخفض الطلب على عقود بيع الذهب أيضاً مقارنة مع التقرير السابق بواقع 7427 عقدا.

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 245 أمر تداول بينما وصلت أوامر شراء عقود بيع الذهب إلى 172 أمر تداول.

وتظهر البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر عودة ارتفاع الطلب على عقود الشراء مجدداً لاستغلال انخفاض أسعار الذهب الأخير، وذلك في ظل التضارب في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع البنك الفيدرالي القادم.