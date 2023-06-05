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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تستمع لأقوال شهود عيان في مصرع نقاش سقط من أعلى عقار بالمطرية

أرشيفيه
أرشيفيه
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تباشر جهات التحقيق بالمطرية اليوم الاثنين التحقيقات حول مصرع نقاش سقط من أعلى عقار أثناء عمله، وأمرت بعرض الجثة علي الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، كما طالبت باستدعاء شهود العيان حول الواقعة للاستماع لأقوالهم، وكلفت المباحث  بسرعة التحريات حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال جثة شاب في العقد الثالثة من العمر مصابا بكسور متفرقة بالجسد أثناء سقوطه من أعلى سقالة بالمطرية
وعلي الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة المطرية وبالانتقال والفحص تبين أثناء عمل الضحية بأحد العقارات بمجال النقاشة اختلت قدماه من أعلى سقالة أثناء عمله بالنقاشة وسقط على الأرض جثة هامدة
وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وتبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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