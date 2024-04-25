صور.. انطلاق الدورة العاشرة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير على أنغام سيد درويش



انطلقت منذ قليل فعاليات حفل افتتاح الدورة العاشرة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والذي تقام فعالياته في الفترة من 25 وحتى 30 ابريل الجاري، وشهد الحفل حضور كبير من جمهور الإسكندرية ومن السينمائين والفنانين، رانيا يوسف وأحمد مجدي ومحمد يوسف وحمزة العيلي ورمزي العدل، والمخرجين عمر عبدالعزيز وهاني لاشين وصفي الدين محمود والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما والمنتج جابي خوري والمنتج زيد الكردي والسيناريست محمد الباسوسي.

بدأ حفل الإفتتاح الذي قدمته المذيعة هناء العايدي بالسلام الوطني تلاه عرض غنائي لفرقة "فلكلوريتا" الذين أبدعوا بإغنيات خالد الذكر سيد درويش مثل "الحلوة دي قامت تعجن في البدرية " وحصدوا إعجاب وتفاعل الحضور ، بعدها تم عرض برومو لهيئة تنشيط السياحة ثم فيلم تسجيلي احتفالا بمرور عشر سنوات علي مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الذي انطلقت أولي دوراته عام ٢٠١٥

من خلال لقطات مختلفه من الدورات التسعه السابقه وحديث فريق المهرجان عن التحديات التي واجهتهم حتي يخرج المهرجان للنور من أجل تقديم سينما للناس.

من جانبه أكد المخرج محمد محمود رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير خلال كلمته أنه لا يصدق مرور ٩ دورات من عمر المهرجان ويحتفلون بالدورة العاشرة وعادت به الذاكرة عندما كان المهرجان حلم له هو وموني محمود ومحمد سعدون، وبالفعل تحقق الحلم ومع الدورة السابعة تحول من مهرجان محلي ودولي

وأضاف: خضنا التحدي فقررنا الاستعانه بكليات اللغات والإعلام بجامعات الإسكندرية لترجمة الأفلام منعا لوجود فجوة بين الجمهور والافلام.

من جانبه أشار محمد سعدون المدير الفني للمهرجان الى حرص الإدارة على أن تكون عروض الأفلام في وسط البلد حتي يصبح وسط الجمهور سواء في سينما مترو أو فريال أو متحف الأسكندرية للفنون أو المتحف الروماني .

أما موني محمود المدير الفني للمهرجان فأكد أن الإسكندرية للفيلم القصير بدأ ب٣ أفراد واصبحنا بمرور الوقت ١٠٠ واليوم نحتفل بالدورة العاشرة ولولا دعم جهات وأشخاص كثيرة لما خرج للنور بهذا الشكل.

من جانبه عبر المنتج محمد العدل الرئيس الشرفي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن فخره بالاحتفال بالدورة العاشرة حيث تذكر الدورة الأولي التي بدأت بالدعاية علي عربة يجرها حصان لدعوة جمهور الإسكندرية لمشاهدة الأفلام مشيرا إلي أنه ثاني مهرجان بعد مهرجان القاهرة الذي يتميز بكثافة حضوره الجماهيري وفريقه من أهل البلد فهذا المهرجان فخر لمحافظة الإسكندرية .

ونيابة عن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ألقى الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما والتي تغيبت لظروف العمل قال خلالها : سعدت جدا وانا اشاهد الفيلم التسجيلي الذي عرض بمناسبة العيد العاشر للمهرجان ولم أصدق أنه مر عشر سنوات خاصة أنني موجود منذ الدورة الثانية أو الثالثه واعتقد أن المصداقية هي سر نجاح المهرجان .

وأكدت المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية نيابة عن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فخرها بالحدث السينمائي المهم، ورحبت بضيوف المهرجان في عروس البحر الأبيض المتوسط.

بعدها قامت مقدمة الحفل بتقديم أعضاء لجان التحكيم في المسابقات المختلفة.

خلال الحفل تم تكريم كل من المخرجة هالة جلال، والفنان سيد رجب الذي قامت بتسليمه التكريم الفنانة سلوي محمد علي، وحرص سيد علي توجيه الشكر لمهرجان الإسكندرية وجمهوره لتكريمه حيث يعتبر هذا التكريم غالي جدا علي قلبه.

في نهاية الحفل تم عرض فيلم الافتتاح وهو فيلم "النداء الأخير - Last Call" من المملكة المتحدة للمخرج هاري هولاند من بطولة النجم توم هولاند والذي شارك في سلسلة أفلام “Spiderman - Uncharted - Venom” كما شارك الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية وموجود ضمن المسابقة الدولية في عرضة الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا.

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