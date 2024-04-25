مركز المناخ: انتهاء الكتلة الحارة على أنحاء الجمهورية وعودة البرودة النسبية ليلاً

أكد الدكتورمحمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، انتهاء سيطرة الكتلة الحارة على قطاعات متسعة بالجمهورية، مع عودة البرودة النسبية ليلاً على قطاعات شمال الجمهورية وحتى شمال الصعيد ( حتى المنيا ) والمناطق الصحراوية، مع مناوشات من الأمطار الخفيفة والمتوسطة تتركز على سيناء والبحر الاحمر وجنوب البلاد قد تصل لحد السيول على بعض المناطق خلال اول الاسبوع.

وعن الواجبات الزراعية المطلوب تنفيذها هذه الفترة قال فهيم، يجب تنفيذ الاجراءات التالية:

1 - - يمكن اجراء عمليات الضم (حصاد القمح) في فترة الصباح وتأجيل الدراس حتى الاثنين او الثلاثاء.

2 - الحرص الشديد عند ري القمح ( المتأخر) في معظم المناطق ويمكن الري ليلاً ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس .

3 - بصفة عامة ولكل المحاصيل، العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه ولابد اولا من ضمان وجود رطوبة ارضية كافية النبات ..يعني اجراء رية مع قصر الفترة بين الريات على ان يكون الري "فقط" في الصباح الباكر والابتعاد تماماً على الري وقت الظهيرة .

4 - سرعة الرش ضد البياض الدقيقي على المانجو والبياض الزغبي "الترابة السودا" على البصل .. مبيدات بليز - اكواجين برو - كيرزت ار - كابريو ديو - اوكسانيل 40 ، صباحاً وقبل نشاط الرياح اللى غالباً بيدأ بعد الظهر فى معظم المناطق .

5 - لتقليل اضرار التذبذبات الحرارية على بساتين الفاكهة في مرحلة التزهير وخاصة المانجو والعنب والزيتون والرمان، يجب تقريب فترات الري وتقليل الكميات واضافة 2 ك فولفيك + 3 نترات ماغنسيوم مع الري والرش بمركبات الكالسيوم ( منفرداً ) بالتبادل مع مركبات البوتاسيوم.

6 - دعم بساتين الفاكهة في مرحلة العقد يمكن الرش بمحفزات النمو والاحماض الامينية الحرة والعناصر الصغرى وخاصة الحديد والمنجنيز والزنك، يلي ذلك بحوالي 5 ايام اجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية او الصابون البوتاسي.

7 - الرش ضد المن والتربس على البصل المتأخر والفاصوليا والطماطم (المكشوف) بمبيدات موسبيلان - ادمير - ادميرال - كلورز - لمبادا - افنت - بيليو

8 - ضرورة فحص الطماطم جيدا لبداية انتشار البياض الدقيقي على الزراعات بمبيدات اسكور - فلنت - بايفيدن.

9 - - اجراءات التحجيم فى البطاطس والبصل والثوم "المتأخر" وكذلك صب المادة الجافة في حبوب القمح والكمون واليانسون والحمص والحلبة.

10 - ضروري مكافحة مرض التبقع البني في البطاطس وهو مرض متسع هذا الموسم وهو متسبب عن فطر الترناريا الترناتا وهو من الفطريات الجرحية ورغم أنه ضعيف إلا أنه من المهم الرش اليوم "كيرزت ار - بوليرام دي اف - دل كب - اميستار توب - داكونيل .

11 - العناية بمركبات الفسفور لكل المحاصيل الصيفية فى بداية العمر ( ذرة -قطن - صويا - فول سوداني - مشاتل الارز - محاصيل الخضر حديثة الشتل .