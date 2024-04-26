الدفاع المدني في غزة: الاحتلال دفن جرحى أحياء في المقابر الجماعية في مستشفى ناصر بخان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن الدفاع المدني في قطاع غزة، أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي دفن جرحى أحياء في المقابر الجماعية في مستشفى ناصر بخان يونس من بينهم طفلة جريحة.

وأمس الخميس، قالت طواقم الإسعاف والإنقاذ في قطاع غزة، التي شاركت في انتشال جثامين الشهداء من المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع ناصر الطبي في خان يونس، بوجود شبهات لتعرض بعض الضحايا لسرقات أعضاء، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

يذكرأن، طواقم الإسعاف والإنقاذ الفلسطينية انتشلت جثامين 310 شهيد على الأقل، من مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المدينة.

كما تم العثور على عشرات الجثامين لشهداء في مقبرة جماعية بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، بعد انسحاب جنود الاحتلال من المجمع الطبي.