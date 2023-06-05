جامعة المنيا تحصد أربعة مراكز بمهرجان «إبداع 11» للجامعات المصرية



حصدت جامعة المنيا على أربعة مراكز متقدمة في المجالات الأدبية والعلمية والفنية في مسابقة مهرجان إبداع في موسمه الحادي عشر، التي نظمته وزارة الشباب والرياضة، برعاية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين، من طلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

وقد صرح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا عما حققه طلاب الجامعة خلال منافسات المسابقة، من حصادهم لأربعة مراكز وجوائز في ثلاثة مجالات مختلفة، حيث فاز بالمركز الأول في مجال الفنون التشكيلية " تصوير ملون غير متخصص" الطالب سامح خلف، بكلية الحاسبات والمعلومات، وفازت الطالبة إيمان فريد بكلية التربية بالمركز الأول "جرافيك غير متخصص" كما حققت الطالبة مارجريت مجدي، بكلية التربية بالمركز الثالث في مجال الغناء الفردي، وحصلت ايضًا الطالبة أميرة محمود بكلية الزراعة، على المركز الثالث في مجال الرواية.

وأعرب الدكتور عصام فرحات عن سعادته واعتزازه بتميز أبناء الجامعة وحصدهم للمراكز المتقدمة، مقدمًا لهم التهنئة، ومؤكدًا على أن الجامعة تحرص على مشاركة طلابها في شتى الأنشطة الداخلية والقمية التي تصقل مهاراتهم وتبرز مواهبهم، ولا تدخر جهدًا لكي تفسح المجال أمام طلابها وتشجعهم على مواصلة إبداعاتهم.

