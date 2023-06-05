كولر: سعيد بالفوز على «الوداد».. وأتمنى عدالة تحكيمية في لقاء العودة

الإثنين 05/يونيو/2023 - 12:51 ص

عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد كولر غضبه الشديد من القرارات التي اتخذها طاقم التحكيم، وأبرزها عدم احتساب ركلة جزاء رغم قيام لاعب المنافس بدهس قدم لاعب الأهلي.

وأضاف: لا أعرف كيف لم يتمكن الحكم من مشاهدة اللقطة؟ ولمَ لم تتدخل تقنية الڤيديو لإثبات أحقيتنا في ركلة جزاء؟ هذا غير لعبة أخرى كنا في طريقنا للانفراد بالمرمى، وأبعد لاعب الوداد الكرة بيده، ولم يحصل على بطاقة حمراء، كما يحدث في أي مكان بالعالم.

وقال كولر إنه غاضب للغاية بسبب عدم الحصول على ركلة جزاء وطرد لاعب المنافس، وهو ما كان يمكن أن يقلب النتيجة، ومع ذلك فإن الفريق نجح في الفوز على منافس قوي، وقادرون على التسجيل في لقاء العودة.

وأشار«كولر» إلى أن النهائي هو مباراة بين أفضل فريقين في القارة، وأن الندية كانت متوقعة، وأن هناك بالفعل أخطاء سيتم العمل على تلافيها لاحقًا، والاستعداد بقوة للقاء العودة.

وشدد على أنه يتمنى أن تشهد مباراة العودة عدالة تحكيمية.