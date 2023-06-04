نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتقدم على الوداد بهدف "تاو" في الشوط الأول

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول متقدما بهدف على الوداد المغربي في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلي للاعب الجنوب افريقي ةبيرسي تاو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، من رأسية بعد كرة عرضية من حسين الشحات.

كان الأهلي الأخطر على مرمى الضيوف والأكثر استحواذا على مجريات اللعب، واهرد محمود كهربا فرصة خطيرة في الدقيقة 12 من بداية اللقاء.

كما تصدى الحارس يوسف المطيع لتسدية قوية من حسين الشحات.

واعتمد فرق الوداد على الهجمات المرتدة التي كان أخطرها هحمة مرتدة وصلت للسنغالي سامبو ولكن مصطفى شوبير أنقذ مرمى الأهلي من انفراد للاعب ايمن الحسوني.

وألغى حكم “الفار” ضربة جزاء لصالح النادي الأهلي بعدما احتسب الحكم الليبي معتز إبراهيم ضربة جزاء للاحمر في الدقيقة 28 قبل ان يعود لتقنية الفار التي أكدت عدم اصطدام الكرة في يد لاعب الوداد.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو.

تاريخ مواجهات الأهلي والوداد البيضاوي

والتقى الأهلي مع الوداد المغربي من قبل في 11 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا فاز الأهلي في 4 مباريات، وفاز الوداد في 3 مباريات، وتعادل الفريقان في 4 مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 13 هدفًا في مرمى الوداد بينما استقبلت شباكه 11 هدفًا.

بدأت مواجهات الفريقين عام 2011، حيث التقيا في دوري المجموعات، وتعادلا بالقاهرة بنتيجة 3-3، أحرز للأهلي عماد متعب ووائل جمعة ودومينيك داسيلفا، وفي الدار البيضاء تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 أحرز هدف الأهلي محمد ناجي جدو.

المواجهة الثانية كانت في دوري المجموعات عام 2016، تعادل الفريقان في الإسكندرية بدون أهداف، وفي الرباط فاز الأهلي بهدف للا شيء أحرزه رامي ربيعة.

المواجهة الثالثة كانت في دور المجموعات عام 2017، فاز الأهلي في الإسكندرية بهدفين للاشئ أحرزهما مؤمن زكريا وجونيور أجايي، وفاز الوداد في الدار البيضاء بنفس النتيجة.

المواجهة الرابعة كانت في نهائي البطولة في نفس العام 2017، تعادل الفريقان في الإسكندرية بهدف لكل فريق، أحرز للأهلي مؤمن زكريا، وفي لقاء العودة بالدار البيضاء فاز الوداد بهدف للا شيء، وأحرز كأس البطولة.

المواجهة الخامسة كانت في الدور نصف النهائي موسم 2019-2020، فاز الأهلي في لقاء الذهاب بالدار البيضاء بهدفين للا شيء أحرزهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 3-1 أحرز للأهلي مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم، وصعد الأهلي للنهائي وأحرز كأس البطولة.

المواجهة السادسة كانت في نهائي البطولة الموسم الماضي 2021-2022، وأقيمت من مباراة واحدة بالدار البيضاء وفاز الوداد بنتيجة هدفين للا شيء وأحرز كأس البطولة.

تقام مباراة العودة مساء يوم الأحد القادم 11 يونيو، بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية.